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15:37, 23 июня 2024Россия

Стало известно о новых международных контактах в графике Путина

РИА Новости: у президента РФ Путина назначены новые международные контакты

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина в графике назначены новые международные контакты. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на следующей неделе Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, а также снова будут международные контакты, но на этот раз встречи пройдут в Москве.

Ранее Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что считает США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина, во время встречи с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком.

На прошедшей 19 июня встрече в Пхеньяне Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.

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      Леонид Немов
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