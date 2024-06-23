Стало известно о новых международных контактах в графике Путина

РИА Новости: у президента РФ Путина назначены новые международные контакты

У президента России Владимира Путина в графике назначены новые международные контакты. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на следующей неделе Путин проведет совещание с членами Совета безопасности, а также снова будут международные контакты, но на этот раз встречи пройдут в Москве.

Ранее Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что считает США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина, во время встречи с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком.

На прошедшей 19 июня встрече в Пхеньяне Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.