Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что считает США стратегическим партнером. Его слова прозвучали во время встречи с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, которая произошла почти сразу после визита в страну российского президента Владимира Путина.
Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире
Кроме того, Буй Тхань Шон выразил признательность за поддержку в организации первого диалога глав МИД двух стран, который прошел в Вашингтоне в марте этого года.
Штаты оказались крайне недовольны из-за визитов Путина в КНДР и Вьетнам
Американская газета The New York Times сообщила, что США сильно разозлили визиты Путина в Северную Корею и Вьетнам, произошедшие в июне.
«Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — говорится в материале.
По мнению посла США в Японии Рама Эмануэля, эта поездка российского президента реализовала худшие опасения Штатов. Он отметил, что таким образом Путин прямо заявил Вашингтону о намерении Москвы стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Америкой.
В газете отмечается, что «дерзкий» визит российского лидера сулит США еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.
Поездка Путина в КНДР и Вьетнам заставила американцев «сесть в лужу»
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам заставили американцев «сесть в лужу». «Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», — сказал дипломат, указав, что страны Глобального Юга тянутся к России несмотря на действия Вашингтона.
Антонов добавил, что для нивелирования достижений российской дипломатии США направляют во Вьетнам своих представителей. В Ханой сразу после визита Путина был прислан помощник государственного секретаря Дэниел Критенбринк.
20 июня российский лидер и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое. По итогам встречи главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. До этого, 19 июня, Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын также подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
Поездка российского лидера вызвала резонанс на Западе. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что теперь весь мир смеется над США после визита президента РФ в Северную Корею. Он назвал Вашингтон «некогда устрашающей сверхдержавой» и особенно отметил заключение Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.