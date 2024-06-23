Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина

МИД Вьетнама после визита главы РФ Путина назвал США стратегическим партнером

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что считает США стратегическим партнером. Его слова прозвучали во время встречи с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, которая произошла почти сразу после визита в страну российского президента Владимира Путина.

Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире Буй Тхань Шон глава МИД Вьетнама

Кроме того, Буй Тхань Шон выразил признательность за поддержку в организации первого диалога глав МИД двух стран, который прошел в Вашингтоне в марте этого года.

То Лам, Путин. Фото: Minh Hoang / AP

Штаты оказались крайне недовольны из-за визитов Путина в КНДР и Вьетнам

Американская газета The New York Times сообщила, что США сильно разозлили визиты Путина в Северную Корею и Вьетнам, произошедшие в июне.

«Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — говорится в материале.

По мнению посла США в Японии Рама Эмануэля, эта поездка российского президента реализовала худшие опасения Штатов. Он отметил, что таким образом Путин прямо заявил Вашингтону о намерении Москвы стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Америкой.

Фото: Manan Vatsyayana / Reuters

В газете отмечается, что «дерзкий» визит российского лидера сулит США еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

Поездка Путина в КНДР и Вьетнам заставила американцев «сесть в лужу»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам заставили американцев «сесть в лужу». «Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», — сказал дипломат, указав, что страны Глобального Юга тянутся к России несмотря на действия Вашингтона.

Антонов добавил, что для нивелирования достижений российской дипломатии США направляют во Вьетнам своих представителей. В Ханой сразу после визита Путина был прислан помощник государственного секретаря Дэниел Критенбринк.

20 июня российский лидер и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое. По итогам встречи главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. До этого, 19 июня, Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын также подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Поездка российского лидера вызвала резонанс на Западе. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что теперь весь мир смеется над США после визита президента РФ в Северную Корею. Он назвал Вашингтон «некогда устрашающей сверхдержавой» и особенно отметил заключение Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.