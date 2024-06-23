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12:03, 23 июня 2024Мир

Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина

МИД Вьетнама после визита главы РФ Путина назвал США стратегическим партнером

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что считает США стратегическим партнером. Его слова прозвучали во время встречи с помощником госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, которая произошла почти сразу после визита в страну российского президента Владимира Путина.

Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире

Буй Тхань Шонглава МИД Вьетнама

Кроме того, Буй Тхань Шон выразил признательность за поддержку в организации первого диалога глав МИД двух стран, который прошел в Вашингтоне в марте этого года.

То Лам, Путин

То Лам, Путин. Фото: Minh Hoang / AP

Штаты оказались крайне недовольны из-за визитов Путина в КНДР и Вьетнам

Американская газета The New York Times сообщила, что США сильно разозлили визиты Путина в Северную Корею и Вьетнам, произошедшие в июне.

«Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — говорится в материале.

По мнению посла США в Японии Рама Эмануэля, эта поездка российского президента реализовала худшие опасения Штатов. Он отметил, что таким образом Путин прямо заявил Вашингтону о намерении Москвы стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Америкой.

Фото: Manan Vatsyayana / Reuters

В газете отмечается, что «дерзкий» визит российского лидера сулит США еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

Поездка Путина в КНДР и Вьетнам заставила американцев «сесть в лужу»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам заставили американцев «сесть в лужу». «Их политика диктата, их политика санкций, она полностью провалилась», — сказал дипломат, указав, что страны Глобального Юга тянутся к России несмотря на действия Вашингтона.

Антонов добавил, что для нивелирования достижений российской дипломатии США направляют во Вьетнам своих представителей. В Ханой сразу после визита Путина был прислан помощник государственного секретаря Дэниел Критенбринк.

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20 июня российский лидер и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое. По итогам встречи главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. До этого, 19 июня, Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын также подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

Поездка российского лидера вызвала резонанс на Западе. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что теперь весь мир смеется над США после визита президента РФ в Северную Корею. Он назвал Вашингтон «некогда устрашающей сверхдержавой» и особенно отметил заключение Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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      Анастасия Алимпиева
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