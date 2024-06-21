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18:59, 21 июня 2024Мир

В США заявили о смехе над Вашингтоном после визита Путина в Северную Корею

Экс-советник Пентагона Макгрегор: весь мир смеется над США после визита Путина

Фото: KCNA / Reuters

Весь мир смеется над США после визита президента России Владимира Путина в Северную Корею. Об этом написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой», — заявил военный аналитик.

В частности, он обратил внимание на факт заключения Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Макгрегор призвал обратить особое внимание на данное событие.

Ранее Путин по итогу переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора. Как отмечал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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      Дарья Устьянцева
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