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01:23, 23 июня 2024Мир

В США заявили о злости Белого дома из-за визитов Путина в КНДР и Вьетнам

NYT: Путину потребовалось всего четыре дня, чтобы разозлить США

Президент России Владимир Путин разозлил США своими визитами КНДР и Вьетнам. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам автора материала, российскому лидеру потребовалось всего четыре дня, чтобы разозлить Соединенные Штаты. «Присутствие Путина и его [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, еще больше усложнили и без того трудные расчеты в области безопасности и конкуренции великих держав», — говорится в статье.

Отмечается, что встреча Путина с главой Северной Кореи Ким Чем Ыном стало серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Дипломат добавил, что Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

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      Марина Совина
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