Южная Корея задумалась о поставках оружия Украине после переговоров Путина и Ким Чен Ына. Как на это ответит Россия?

Ёнхап: Южная Корея рассматривает возможность поставок оружия Украине

Южная Корея рассматривает возможность начать поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) в качестве ответа на сближение России с КНДР. Об этом 20 июня сообщило агентство Ёнхап со ссылкой на советника президента по национальной безопасности, экс-посла Южной Кореи в России Чан Хо Джина.

Заявление прозвучало на фоне подписания 19 июня договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно состоялось во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Данное соглашение предполагает помощь в случае агрессии против одной из сторон.

Мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи Владимир Путин

Путин также подчеркнул готовность Москвы принять ответные меры на действия Сеула. На следующий день МИД Южной Кореи вызвал посла России Георгия Зиновьева, сославшись на факт подписания договора с КНДР.

Кореевед Асмолов: говорить о начале поставок оружия Сеулом ВСУ преждевременно

На данный момент говорить о начале поставок оружия из Южной Кореи на Украину преждевременно, необходимо дождаться, пока президент страны Юн Сок Ель публично сформулирует свою позицию по данному вопросу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Константин Асмолов.

Фото: KCNA / Reuters

«Экс-посол Чан Хо Джин не тот человек, который имеет право говорить от имени всего государства. Если это повторит президент Юн Сок Ель, то тогда можно начинать беспокоиться всерьез», — пояснил эксперт. Он также подчеркнул, что Москва и Сеул попытаются прояснить позиции и объясниться, прежде чем принимать дальнейшие решения.

По словам Асмолова, Южная Корея и Россия могут направить друг другу спецпосланников для согласования позиции по Украине или вовсе задействовать закрытые дипломатические каналы.

Южная Корея хочет войти в пятерку экспортеров оружия

Асмолов также напомнил, что Южная Корея располагает значительными вооруженными силами и потенциалом для поставок оружия и одной из задач президента Юн Сок Еля является укрепление позиций страны как одного из главных экспортеров вооружения в мире.

По численности южнокорейская армия делит шестое или седьмое место в мире, а по экспорту оружия Сеул находится на восьмом месте, и президент Юн Сок Ель очень хотел бы вывести ее на четвертое Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Вероятно, для экспорта на Украину готовятся те образцы вооружения, которые сейчас Южная Корея поставляет Польше. В частности, в июле 2022 года Варшава приняла решение закупить у Сеула танки K2 Black Panther, самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder и истребители F-50.

Как отмечает агентство Ёнхап, Южная Корея может рассматривать поставки 155-мм снарядов ВСУ. Еще в декабре прошлого года газета The Washington Post (WP) писала о якобы планах США закупить у южнокорейской стороны порядка 330 тысяч снарядов данного типа и направить их Украине.

В таком случае Сеул поставил бы снарядов больше, чем все страны Европы, вместе взятые. Однако информация была опровергнута властями Южной Кореи.

Самая дружественная из недружественных стран

Россия готова дать жесткий ответ, в случае если Сеул решится на поставки оружия Киеву. Асмолов предположил, что он может выразиться в «большем и демонстративно открытом уровне сотрудничества с Северной Кореей», а также «в жестких мерах, которые тоже могут начать задевать и южнокорейский бизнес».

Он резюмировал, что в таком случае «отношение к Сеулу начнет напоминать отношение Москвы к иным странам, которые имеют статус недружественных».

Фото: Vladimir Smirnov / Pool / Sputnik / Reuters

Однако эксперт обратил внимание, что власти России официально называют Южную Корею «самой дружественной из недружественных стран» и придерживаются особого подхода в отношениях с Сеулом. Это связано с тем, что президент Юн Сок Ель в течение очень долгого времени сопротивлялся американскому давлению по поводу передачи летального оружия Киеву. «Во время визита на Украину его даже специально свозили в Бучу и Ирпень», — добавил кореевед.

Однако сейчас на президента Южной Кореи Юн Сок Еля оказывается давление со стороны многих стран Запада, и его свобода действий по российскому и китайскому направлениям сужается.

Южнокорейцы очень надеются, что СВО каким-то образом закончится и все вернется на круги своя, а они, может быть, приберут тот бизнес, который окончательно ушел Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Кореевед заключил, что «Сеул будет вынужден принимать какие-то меры и вопрос именно в том, как и насколько его продавят», на что может влиять как позиция США, так и внутриполитическая обстановка в самой Южной Корее.