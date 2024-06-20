Южная Корея пересмотрит вопрос о поставках оружия Украине

Yonhap: Южная Корея пересмотрит позицию по поставкам оружия Украине

Южная Корея пересмотрит свою позицию по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Один из чиновников на анонимной основе сообщил агентству, что южнокорейское руководство намерено пересмотреть текущую позицию касательно отправок оружия Украине. В настоящее время Южная Корея не оказывает Киеву военную помощь напрямую.

Ранее сообщалось, что страна предоставила США 155-миллиметровые боеприпасы. Вашингтон поставил полученные снаряды Киеву, что позволило Сеулу обеспечить Украину косвенной военной поддержкой, не становясь прямым поставщиком.

Ранее представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что военное сотрудничество России и КНДР нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Дипломат также выразил сожаление в связи с подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.