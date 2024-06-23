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10:24, 23 июня 2024Мир

Вьетнам после визита Путина назвал США стратегическим партнером

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон после визита Путина назвал США партнером

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон назвал США стратегическим партнером на следующий день после визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Vietnam Plus.

22 июня глава вьетнамского внешнеполитического ведомства встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Во время разговора министр сообщил, что Ханой готов развивать с Вашингтоном стратегическое партнерство.

Российский лидер вылетел из аэропорта Ханоя вечером 20 июня, завершив двухдневный государственный визит.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США. Дипломат добавил, что Путин своей поездкой прямо заявил США о намерении России стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Вашингтоном.

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      Никита Абрамов
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