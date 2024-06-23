Tesla показала пример работы роботакси

Insider: роботакси Tesla можно будет заказать через специальное приложение

Сотрудник корпорации Tesla показал видео, демонстрирующее работу роботизированного такси. На это обратило внимание издание Insider.

Короткий тизер появился в профиле LinkedIn Розали Натанс. В описании аккаунта указано, что специалистка работает менеджером по подержанным автомобилям и онлайн-продажам в Tesla. По словам Натанс, в ролике демонстрируется пример, как будет работать беспилотное такси Tesla.

На видео девушка достает из кармана телефон, открывает оформленное в стиле Tesla приложение и указывает направление маршрута. Спустя несколько минут к ней подъезжает такси без водителя — автомобиль выглдят точно как обычный электрокар Tesla. Затем девушка садится в машину и отправляется в путь.

Журналисты Insider обратили внимание, что в приложении можно будет настроить не только маршрут поездки, но и количество пассажиров. Также через программу можно выбрать температуру воздуха, которая будет установлена в салоне автомобиля. Другие подробности проекта не раскрываются.

Ранее Tesla пообещала представить проект собственного роботакси на презентации 8 августа.

В конце мая источники Reuters рассказали, что американская корпорация Tesla собралась получить разрешение на запуск автопилота в Китае. Местные власти считают, что Tesla даст китайским производителям беспилотников хороший пример.