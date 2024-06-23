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18:04, 23 июня 2024Мир

В Иране предложили внести армию Канады в черный список

IRNA: в Иране ответили на решение Канады внести КСИР в список террористов

Фото: Przemyslaw Szyszka / Reuters

Меджлис (парламент) Ирана осудил решение Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористов и предложил в качестве ответа включить канадскую армию в собственный черный список. Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что в тексте документа действия канадских властей по внесению КСИР в список террористов назвали «глупым актом, противоречащим всем международным законам и правилам».

Кроме того, в документе отмечается роль, которую сыграл Корпус стражей исламской революции в обеспечении внутренней безопасности, территориальной целостности Ирана и защите угнетенных стран региона.

По данным агентства, заявление подписали 250 членов иранского парламента. Теперь документ готовится к общему рассмотрению.

Ранее в июне власти Канады признали КСИР террористической организацией. Министр общественной безопасности страны Доминик Леблан отметил, что Канада сделает все, что в ее силах, для борьбы с КСИР.

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      Екатерина Улитина
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