В Иране предложили внести армию Канады в черный список

IRNA: в Иране ответили на решение Канады внести КСИР в список террористов

Меджлис (парламент) Ирана осудил решение Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористов и предложил в качестве ответа включить канадскую армию в собственный черный список. Об этом сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что в тексте документа действия канадских властей по внесению КСИР в список террористов назвали «глупым актом, противоречащим всем международным законам и правилам».

Кроме того, в документе отмечается роль, которую сыграл Корпус стражей исламской революции в обеспечении внутренней безопасности, территориальной целостности Ирана и защите угнетенных стран региона.

По данным агентства, заявление подписали 250 членов иранского парламента. Теперь документ готовится к общему рассмотрению.

Ранее в июне власти Канады признали КСИР террористической организацией. Министр общественной безопасности страны Доминик Леблан отметил, что Канада сделает все, что в ее силах, для борьбы с КСИР.