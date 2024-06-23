В Махачкале после нападения на синагогу перекрыли одну из улиц

В Махачкале силовики перекрыли улицу Ермошкина, где расположена синагога

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу Ермошкина в Махачкале, на которой расположена синагога. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

«Журналистов вообще не пускают, начинают драться», — публикует слова корреспондента издание. По данным «Газеты.Ru», на улицу Ермошкина пускают только тех людей, которые живут в этих домах.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм. Известно, что злоумышленники передвигаются на белом автомобиле Volkswagen Polo.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.