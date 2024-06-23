В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.