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02:04, 23 июня 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.

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      Марина Совина
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