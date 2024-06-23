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03:22, 23 июня 2024Интернет и СМИ

В США уличили правительство в военной помощи «Азову» еще до снятия запрета

Intercept: США могли помогать «Азову» еще до снятия запрета на поставки оружия

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

США могли помогать украинскому военному подразделению «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) еще до снятия запрета на поставки оружия, такое решение приняли 11 июня. В этом правительство уличило издание The Intercept, обратив внимание доказательства существования более ранней американской военной помощи.

Запрет на получение от США вооружений и обучения был наложен в связи с тем, что формирование подозревали в нарушении прав человека (поддерживать такие подразделения запрещено по закону Лихи) и связи с неонацистами. При этом фото, опубликованное в соцсетях подразделения, указывает на то, что американская сторона поддерживала «Азов» еще в декабре 2023 года.

«Был запрос на ресурсы для 12-й бригады спецназа, что повлекло за собой процедуру проверки Лихи, в ходе которой было установлено, что они имеют на это право», — сообщил The Intercept представитель Госдепартамента, комментируя решение США снять запрет. Другой чиновник указал, что «Азов» претерпел запутанную реорганизацию, его статус не до конца понятен, поэтому такие решения требуют объяснений со стороны Госдепа.

«Учитывая историю полка "Азов", батальона "Азов" и бригады "Азов", Госдепартамент должен предоставить более подробное обоснование вывода о том, что бригада соответствует требованиям закона Лихи. Предполагается, что Департамент обнаружил, что бригада — это «новая часть», отличная от батальона и полка», — указано в статье.

Еще в марте на официальных Telegram-канале и аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter) бригады «Азов» появилась информация, что подразделение завершило американскую военную подготовку от Командования специальных операций США в Европе (SOCEUR). На фото запечатлены американский военный, который вручает капитану подразделения «Азов» удостоверение, датированное декабрем 2023 года. Здесь же есть совместное фото американских военнослужащих в бойцами «Азова».

Теперь Госдеп настаивает, что батальон и бригада «Азов» — два совершенно разных формирования, а потому последняя якобы не попадает под санкции Конгресса. «Тот факт, что Конгресс так быстро пытается подтвердить, что запрет действительно распространяется на «организации-преемники», например, полк «Азов», бригада «Азов» или какое-либо другое название, на которое они могут изменить свое название, показывает, что точка зрения Белого дома не выдерживает критики», — заявил на правах анонимности экс-сотрудник Палаты представителей.

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      Александра Синицына
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