Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили отбой ракетной опасности

В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в 01:50.

Ранее российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений также нет.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.