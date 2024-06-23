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06:01, 23 июня 2024Россия

В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили отбой ракетной опасности

В Воронежской области объявили отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в 01:50.

Ранее российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений также нет.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.

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      Марина Совина
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