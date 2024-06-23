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20:14, 23 июня 2024Россия

Жителей Дербента призвали не выходить из домов из-за нападений

Замглавы Дербента Курбанов призвал жителей не выходить из своих домов

Кадр: Telegram-канал Mash

Замглавы Дербента Али Курбанов призвал жителей города не выходить из своих домов до дополнительных распоряжений на фоне нападений на церковь и синагогу, его слова приводит BRIEF.

«Мэрия рекомендует жителям не покидать дома до особых указаний», — отметил он.

Кроме того, в городе отменены все массовые мероприятия, среди которых фонтанное шоу, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что двоих пострадавших после нападения на церковь и синагогу в Дербенте доставили в больницу. 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение плеча и груди, 23-летний местный житель был ранен в плечо и грудь.

23 июня неизвестные совершили нападение на церковь и синагогу в Дербенте. Кроме того, в Махачкале были атакованы полицейские.

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