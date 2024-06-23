Жителей Дербента призвали не выходить из домов из-за нападений

Замглавы Дербента Курбанов призвал жителей не выходить из своих домов

Замглавы Дербента Али Курбанов призвал жителей города не выходить из своих домов до дополнительных распоряжений на фоне нападений на церковь и синагогу, его слова приводит BRIEF.

«Мэрия рекомендует жителям не покидать дома до особых указаний», — отметил он.

Кроме того, в городе отменены все массовые мероприятия, среди которых фонтанное шоу, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что двоих пострадавших после нападения на церковь и синагогу в Дербенте доставили в больницу. 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение плеча и груди, 23-летний местный житель был ранен в плечо и грудь.

23 июня неизвестные совершили нападение на церковь и синагогу в Дербенте. Кроме того, в Махачкале были атакованы полицейские.