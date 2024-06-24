Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

Папарацци засняли модель Хейли Бибер в прозрачном комбинезоне без нижнего белья

Американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер прошлась по улице в прозрачном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 27-летнюю беременную жену канадского певца Джастина Бибера в черном кружевном комбинезоне и туфлях-лодочках на высоких каблуках. При этом на снимках видно, что звезда отказалась от нижнего белья. Поверх наряда она надела кожаный длинный плащ в тон.

Свой образ манекенщица дополнила маленькой лаковой сумкой, солнцезащитными очками и серьгами. В руках она держала телефон с ярко-розовым чехлом.

В апреле Джастина Бибера сняли на улице со спущенными штанами. 30-летний исполнитель предстал на полученных кадрах в худи молочного оттенка, черной бейсболке и серых спортивных брюках бренда Balenciaga.