Shot: число пострадавших после атаки ВСУ пляжа в Севастополе возросло до 151

Число пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Учкуевке в Севастополе возросло до 151. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, среди них числятся 27 детей. По уточненным данным, спасти не удалось четырех человек, двое из которых дети. Речь идет о двухлетней девочке, восьмилетней девочке из Магадана, а также о двух местных жительницах 34-х и 44-х лет, утверждает Shot.

Кроме того, ранения получил 27-летний сотрудник полиции из Учкуевки, у которого в день происшествия был выходной. Его с осколочным ранением груди и бедра госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 15-20 пострадавших после удара ВСУ готовятся к перевозке в московские больницы.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем 23 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями.