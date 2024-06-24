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09:06, 24 июня 2024Россия

Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

Развожаев: 15-20 пострадавших после удара ВСУ в Севастополе перевезут в Москву
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Людей, пострадавших после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе, перевезут в Москву. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Развожаев отметил, что данный вопрос решается, речь идет о 15-20 гражданах, получивших травмы. Он подчеркнул, что ночью в Севастополь по поручению президента России прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву, Депздраву Москвы, психологи МЧС.

«35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Они осмотрели всех пострадавших, и сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь», — разъяснил губернатор Севастополя.

Он подчеркнул, что переговорил заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой. Она заверила, что в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице, добавил Развожаев.

До этого стало известно, что двое детей потерялись на пляже Учкуевка в Севастополе после того, как осколки от американских ракет ATACMS упали на отдыхающих.

Об атаке на Севастополь доложили президенту России Владимиру Путину. 24 июня в Крыму объявили днем траура.

ЖЗЛ
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