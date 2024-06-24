Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 24 июня 2024Россия

Двое детей потерялись на пляже в Севастополе во время атаки ВСУ

Очевидица: двое детей потерялись в Севастополе на пляже из-за атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Двое детей потерялись на пляже Учкуевка в Севастополе после того, как осколки от американских ракет ATACMS упали на отдыхающих. Об этом сообщила одна из отдыхающих в тот момент у моря Ирина, слова которой приводит RT.

«Их взрослые бегали и искали. Непонятно даже, куда, в какую сторону они рванули, где спрятались», — рассказала женщина. Она не привела других подробностей о случившемся и о судьбе детей.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем в воскресенье, 23 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадали еще 151.

Об атаке на Севастополь доложили президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент находится в постоянном контакте с войсками. 24 июня в Крыму объявлен Днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США отреагировали на удар ВСУ по Севастополю. Пентагон отказался комментировать обстрел мирных жителей

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

      Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

      Популярная рэперша показала откровенное фото

      Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

      Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

      В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

      Sony забросила гарнитуру PlayStation VR 2

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше