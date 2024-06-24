Двое детей потерялись на пляже в Севастополе во время атаки ВСУ

Очевидица: двое детей потерялись в Севастополе на пляже из-за атаки ВСУ

Двое детей потерялись на пляже Учкуевка в Севастополе после того, как осколки от американских ракет ATACMS упали на отдыхающих. Об этом сообщила одна из отдыхающих в тот момент у моря Ирина, слова которой приводит RT.

«Их взрослые бегали и искали. Непонятно даже, куда, в какую сторону они рванули, где спрятались», — рассказала женщина. Она не привела других подробностей о случившемся и о судьбе детей.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем в воскресенье, 23 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадали еще 151.

Об атаке на Севастополь доложили президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент находится в постоянном контакте с войсками. 24 июня в Крыму объявлен Днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.

