Дания объявила о прекращении подготовки украинских пилотов

Дания прекратит подготовку украинских пилотов на F-16 после 2024 года

Дания после 2024 года прекратит подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен, передает «Европейская правда».

Он пояснил, что такое решение было связано с переходом королевства на истребители F-35. В связи с этим задействованная для обучения украинских летчиков авиабаза Скрюдструп будет переориентирована под новые самолеты.

Сейчас в Дании проходят подготовку около 20 украинских пилотов.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает поставок западных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в самое ближайшее время. Ранее издание Politico сообщило, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Киеву более 60 F-16.