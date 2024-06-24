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21:25, 24 июня 2024Мир

Дания объявила о прекращении подготовки украинских пилотов

Дания прекратит подготовку украинских пилотов на F-16 после 2024 года

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Дания после 2024 года прекратит подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен, передает «Европейская правда».

Он пояснил, что такое решение было связано с переходом королевства на истребители F-35. В связи с этим задействованная для обучения украинских летчиков авиабаза Скрюдструп будет переориентирована под новые самолеты.

Сейчас в Дании проходят подготовку около 20 украинских пилотов.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает поставок западных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в самое ближайшее время. Ранее издание Politico сообщило, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Киеву более 60 F-16.

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      Марина Совина
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