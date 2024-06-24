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16:58, 24 июня 2024Силовые структуры

Эксперт нашел общее у напавших в Дагестане боевиков и захватчиков СИЗО Ростова

Юрист Нагиев: сыновья экс-чиновника Омарова были сторонниками такфиризма

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, ликвидированные в ходе нападения террористов на Махачкалу и Дербент, были сторонниками такфиризма — радикального исламистского течения египетского толка, запрещенного в России. Об этом заявил член правления Национальной ассоциации юристов России Руслан Нагиев Telegram-каналу Mash.

По его словам, такфиристы выступают против христиан, иудеев и мусульман, которые, по их мнению, сговорились с «неверными». Эксперт отметил, что последователями этого радикального течения были террористы, захватившие в заложники двоих сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону.

Из-за своих взглядов братья Омаровы устроили год назад конфликт с муфтиятом Дагестана. Они добивались назначения своего имама в мечеть села Сергокала, однако часть местных жителей не захотела видеть духовного главу — радикала. После неудачи Осман Омаров уехал в Турцию, где его могли завербовать исламисты.

На допросе его отец Магомед Омаров признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

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      Любовь Ширижик
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