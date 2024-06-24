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17:38, 24 июня 2024Путешествия

Финляндия разрешила прогулочным судам движение по пограничному с Россией каналу

Финляндия открыла судоходное движение по Сайменскому каналу с 24 июня

Фото: Nils Thies / Chromorange / Globallookpress.com

Финляндия разрешила прогулочным судам движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное министерство транспорта и коммуникаций.

Уточняется, что судоходное движение откроется с 24 июня и продлится до 31 декабря. В середине апреля Финляндия приняла решение его ограничить, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем.

Ранее сообщалось, что Финляндия захотела ввести жесткие меры, чтобы сдержать поток мигрантов из России в Европу. В частности, власти страны рассматривают возможность привлечь тысячи солдат для охраны границы.

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      Алина Черненко
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