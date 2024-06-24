Правительство Германии оставило в силе полномочия Украины наносить удары по РФ

Германия оставляет в силе нынешние полномочия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары немецким оружием по российской территории. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Пока мы говорим о приграничных районах, изменений нет, потому что будь то Харьков в данном случае, или 50 километров дальше на север, или 100 километров дальше на юг — это один и тот же случай», — скал представитель кабмина, отметив, что переданное американцами оружие сильно превосходит немецкое по дальности, поэтому смысла расширять полномочия ВСУ нет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько сотен офицеров альянса будет размещены в Германии и займутся обеспечением логистики поставок оружия на Украину.