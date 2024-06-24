Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 24 июня 2024Мир

Германия отказалась расширять полномочия Украины бить по России

Правительство Германии оставило в силе полномочия Украины наносить удары по РФ

Фото: Alina Smutko

Германия оставляет в силе нынешние полномочия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары немецким оружием по российской территории. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Пока мы говорим о приграничных районах, изменений нет, потому что будь то Харьков в данном случае, или 50 километров дальше на север, или 100 километров дальше на юг — это один и тот же случай», — скал представитель кабмина, отметив, что переданное американцами оружие сильно превосходит немецкое по дальности, поэтому смысла расширять полномочия ВСУ нет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько сотен офицеров альянса будет размещены в Германии и займутся обеспечением логистики поставок оружия на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      Названы лучшие средства от ржавых подтеков в унитазе

      Глава переданной под управление Росимущества «Балтики» попал под санкции ЕС

      Германия отказалась расширять полномочия Украины бить по России

      Секретариат ОДКБ осудил действия террористов в Дагестане

      Последние изменения во внешнем виде Рианны объяснили

      Футболист сборной Германии установил рекорд чемпионатов Европы

      Милонов заявил о пожизненном проклятии Яны Трояновой

      Россиян предупредили о притворяющихся сотовыми операторами мошенниках

      В Венгрии ответили на планы ЕС обойти решение Будапешта по активам России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше