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09:26, 24 июня 2024Забота о себе

Названы способы бюджетно наполнить холодильник на месяц

Шеф-повар Тихонов: в магазин нужно ходить со списками, чтобы экономить деньги

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Для того, чтобы экономить на покупке продуктов, перед планированием рациона на месяц нужно определиться, какие продукты можно купить сразу на весь период, а какие нужно докупать регулярно, заверил шеф-повар сервиса «ПриЕм» Сергей Тихонов. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт назвал способы бюджетно наполнить холодильник на месяц.

Тихонов отметил, что крупы, ультрапастеризованные молочные продукты, а также замороженное мясо и рыбу можно покупать на месяц вперед, тогда как кисло-молочные продукты, яйца, фрукты, овощи и свежее мясо хранятся намного меньше.

«Заполните холодильник и полку на кухне продуктами, за срок годности которых вы не будете волноваться. Выделите отдельное место под скоропортящиеся продукты. При одном взгляде вам будет понятно, чего не хватает и когда пора обновлять запасы», — посоветовал шеф-повар.

Кроме того, Тихонов призвал ходить в магазин со списком, чтобы не покупать лишние продукты.

Чек-лист рекомендуется делить на ежемесячный, еженедельный и ежедневный. Чем чаще вам нужно ходить в магазин, тем короче будет список

Сергей Тихоновшеф-повар

Шеф-повар также назвал примерный перечень продуктов, которые нужно покупать, чтобы получить здоровый рацион без больших финансовых затрат.

Ежемесячный список

  • Гречка, булгур, рис, кус-кус, перловка, полтавка (по 800 граммов).
  • Макароны (800-1200 граммов).
  • Молоко (8-12 литров).
  • Картофель (1200-1600 граммов).
  • Мука (4 килограмма).
  • Подсолнечное масло (литр).
  • Соль и сахар (по килограмму).
  • Молотый перец (100 граммов).

Еженедельный список

  • Помидоры, огурцы, лук (по 300-500 граммов).
  • Капуста (килограмм).
  • Морковь (500 граммов).
  • Сладости (по желанию).
  • Мясо и рыба (по килограмму).
  • Сыры (300-500 граммов).
  • Яблоки, груши, апельсины, виноград (по 200-300 граммов).
  • Яйца (10-20 штук).

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил, что вода с лимоном опасна для желудка. По его словам, популярный у адептов здорового питания напиток нельзя пить на пустой желудок, так как он подавляет выработку желудочной кислоты.

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      Вера Владзиевская
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