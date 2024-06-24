Названы способы бюджетно наполнить холодильник на месяц

Шеф-повар Тихонов: в магазин нужно ходить со списками, чтобы экономить деньги

Для того, чтобы экономить на покупке продуктов, перед планированием рациона на месяц нужно определиться, какие продукты можно купить сразу на весь период, а какие нужно докупать регулярно, заверил шеф-повар сервиса «ПриЕм» Сергей Тихонов. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт назвал способы бюджетно наполнить холодильник на месяц.

Тихонов отметил, что крупы, ультрапастеризованные молочные продукты, а также замороженное мясо и рыбу можно покупать на месяц вперед, тогда как кисло-молочные продукты, яйца, фрукты, овощи и свежее мясо хранятся намного меньше.

«Заполните холодильник и полку на кухне продуктами, за срок годности которых вы не будете волноваться. Выделите отдельное место под скоропортящиеся продукты. При одном взгляде вам будет понятно, чего не хватает и когда пора обновлять запасы», — посоветовал шеф-повар.

Кроме того, Тихонов призвал ходить в магазин со списком, чтобы не покупать лишние продукты.

Чек-лист рекомендуется делить на ежемесячный, еженедельный и ежедневный. Чем чаще вам нужно ходить в магазин, тем короче будет список Сергей Тихонов шеф-повар

Шеф-повар также назвал примерный перечень продуктов, которые нужно покупать, чтобы получить здоровый рацион без больших финансовых затрат.

Ежемесячный список

Гречка, булгур, рис, кус-кус, перловка, полтавка (по 800 граммов).

Макароны (800-1200 граммов).

Молоко (8-12 литров).

Картофель (1200-1600 граммов).

Мука (4 килограмма).

Подсолнечное масло (литр).

Соль и сахар (по килограмму).

Молотый перец (100 граммов).

Еженедельный список

Помидоры, огурцы, лук (по 300-500 граммов).

Капуста (килограмм).

Морковь (500 граммов).

Сладости (по желанию).

Мясо и рыба (по килограмму).

Сыры (300-500 граммов).

Яблоки, груши, апельсины, виноград (по 200-300 граммов).

Яйца (10-20 штук).

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