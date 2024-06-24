Кадыров отреагировал на попадание своей матери в санкционный список ЕС

Кадыров в ответ на новые санкции ЕС: выражаю глубокую благодарность за подарок

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на 14-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, куда попала его мать Аймани Кадырова — президент Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, а также сама благотворительная организация. В своем Telegram-канале он поблагодарил ЕС за такой приятный подарок.

«Выражаю глубокую благодарность Евросоюзу за высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.

Глава республики подчеркнул, что такой подарок был сделан как раз в преддверии 20-й годовщины со дня образования РОФ.

ЕС включил мать Кадырова в санкционный список 24 июня. В пояснении указано, что Аймани Кадырова попала под санкции в связи «с осуществлением программы» перевоспитания украинских детей и за помощь семьям чеченских бойцов, которые принимают участие в спецоперации.

Ранее на новый пакет санкций ЕС отреагировал замглавы российского МИД Александр Грушко. По его словам, Россия тщательно проанализирует его и примет ответные меры.