Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 24 июня 2024Россия

Кадыров отреагировал на попадание своей матери в санкционный список ЕС

Кадыров в ответ на новые санкции ЕС: выражаю глубокую благодарность за подарок
СюжетСанкции против России:
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на 14-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, куда попала его мать Аймани Кадырова — президент Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, а также сама благотворительная организация. В своем Telegram-канале он поблагодарил ЕС за такой приятный подарок.

«Выражаю глубокую благодарность Евросоюзу за высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.

Глава республики подчеркнул, что такой подарок был сделан как раз в преддверии 20-й годовщины со дня образования РОФ.

ЕС включил мать Кадырова в санкционный список 24 июня. В пояснении указано, что Аймани Кадырова попала под санкции в связи «с осуществлением программы» перевоспитания украинских детей и за помощь семьям чеченских бойцов, которые принимают участие в спецоперации.

Ранее на новый пакет санкций ЕС отреагировал замглавы российского МИД Александр Грушко. По его словам, Россия тщательно проанализирует его и примет ответные меры.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв пожара в подмосковном НИИ резко возросло

      Первый из отравившихся салатом россиян умер в больнице

      Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

      Одноклассник боевика из Дагестана описал его фразой «всегда с блатными номерами»

      США обозначили сроки использования Украиной доходов от активов России

      Россиянин выиграл в лотерею около 18 миллионов и не забрал их

      Дачникам посоветовали не пить воду из колодца

      Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика»

      Количество уволенных Маском сотрудников оказалось больше планировавшегося

      Исламовед объяснил вербовку родственников чиновника для терактов в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше