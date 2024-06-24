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13:33, 24 июня 2024Мир

МИД России отреагировал на новый пакет санкций ЕС

Замглавы МИД Грушко: Россия проанализирует 14-й пакет санкций ЕС и примет меры
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия тщательно проанализирует 14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) и примет ответные меры. Так на введение европейским объединением новых ограничений отреагировал замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Все эти новые объявленные меры будут тщательно проанализированы. Ответные меры, которые мы сочтем необходимыми, приняты», — отметил дипломат.

Ранее ЕС принял 14-й по счету пакет антироссийских санкций. В него были внесены 116 физических и юридических лиц из России. Ограничения ввели в том числе против главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Александра Моисеева и посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Под санкции также попал глава Росимущества Вадим Яковенко.

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      Семен Александров
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