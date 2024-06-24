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13:21, 24 июня 2024Мир

ЕС ввел санкции против главкома ВМФ и посла МИД России

ЕС ввел санкции против главкома ВМФ Моисеева и посла МИД России Мирошника
Александр Моисеев

Александр Моисеев. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Александра Моисеева и посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

По данным журнала, главком ВМФ был внесен в санкционный список в связи с его участием в специальной военной операции на Украине. Под санкции также попал глава Росимущества Вадим Яковенко, так как он, по данным ЕС, «активно участвует в оказании помощи деятельности» России на территории Донбасса.

Ранее Евросоюз принял новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций. В него были внесены 116 физических и юридических лиц из России.

В санкционном списке также присутствуют российские музыкальные исполнители SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Полина Гагарина.

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      Елизавета Мытарева
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