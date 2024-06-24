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01:00, 24 июня 2024Ценности

Кэти Перри снялась в кожаном комбинезоне с глубоким декольте

Певица Кэти Перри снялась в кожаном комбинезоне на молнии и с глубоким декольте

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость позировала в черном кожаном комбинезоне на бретелях и с зелеными лампасами. Упомянутый наряд имел глубокое декольте и молнию, которая была частично расстегнута и демонстрировала грудь звезды.

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Кроме того, Перри завила волосы в легкие локоны и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Вдобавок она надела солнцезащитные очки.

Ранее в июне Кэти Перри показала фигуру в бикини. Исполнительница запечатлела себя около машин в белом купальнике, состоящем из топа на широких бретелях и трусов с низкой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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