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05:01, 19 июня 2024Ценности

Кэти Перри показала фигуру в бикини

Фото: @katyperry

Американская певица и актриса Кэти Перри показала фигуру в бикини в новом ролике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость запечатлела себя около машин в белом купальнике, состоящем из топа на широких бретелях и трусов с низкой посадкой. Помимо этого, звезда надела длинные блестящие сапоги, а в качестве аксессуаров она выбрала массивное колье.

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Кроме того, супруге актера Орландо Блума распустили завитые в локоны волосы и нанесли макияж в стиле смоки айс.

Ранее в июне 39-летняя Кэти Перри примерила микрошорты перед камерой. Знаменитость засняли, когда она сидела на корточках на пластиковом ящике. На одном из кадров певица позировала в полный рост вполоборота к камере, демонстрируя частично обнаженные ягодицы.

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      Екатерина Ештокина
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