Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:19, 24 июня 2024Экономика

Количество уволенных Маском сотрудников оказалось больше планировавшегося

CNBC: Tesla сократила почти в полтора раза больше сотрудников, чем планировалось

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla сократил не менее 14 процентов сотрудников — почти в полтора раза больше, чем планировалось. Количество уволенных подсчитали в CNBC на основе внутренних данных компании.

Журналисты пришли к соответствующим выводам, проанализировав число получателей ее рассылки «для всех сотрудников». По состоянию на 17 июня в списке находилось чуть более 121 тысячи человек, включая временных работников, тогда как в конце 2023 года их было более 140 тысяч. В материале также отмечается, что некоторые работники автопроизводителя опасаются новых увольнений в июле, решение о которых может последовать в зависимости от результатов компании во втором квартале.

Столь масштабные сокращения связывают с падением продаж Tesla на фоне старения линейки его электромобилей и усиления конкуренции в Китае. В первом квартале годовая выручка компании Илона Маска снизилась на девять процентов, что стало самым большим снижением с 2012 года.

О планах владельца Tesla сократить каждого десятого сотрудника в рамках подготовки к следующему этапу роста стало известно в апреле. После этого обстановку в компании сравнили с сериалом «Игра в кальмара».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв пожара в подмосковном НИИ резко возросло

      Первый из отравившихся салатом россиян умер в больнице

      Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

      Одноклассник боевика из Дагестана описал его фразой «всегда с блатными номерами»

      США обозначили сроки использования Украиной доходов от активов России

      Россиянин выиграл в лотерею около 18 миллионов и не забрал их

      Дачникам посоветовали не пить воду из колодца

      Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика»

      Количество уволенных Маском сотрудников оказалось больше планировавшегося

      Исламовед объяснил вербовку родственников чиновника для терактов в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше