Количество уволенных Маском сотрудников оказалось больше планировавшегося

CNBC: Tesla сократила почти в полтора раза больше сотрудников, чем планировалось

Американский производитель электромобилей Tesla сократил не менее 14 процентов сотрудников — почти в полтора раза больше, чем планировалось. Количество уволенных подсчитали в CNBC на основе внутренних данных компании.

Журналисты пришли к соответствующим выводам, проанализировав число получателей ее рассылки «для всех сотрудников». По состоянию на 17 июня в списке находилось чуть более 121 тысячи человек, включая временных работников, тогда как в конце 2023 года их было более 140 тысяч. В материале также отмечается, что некоторые работники автопроизводителя опасаются новых увольнений в июле, решение о которых может последовать в зависимости от результатов компании во втором квартале.

Столь масштабные сокращения связывают с падением продаж Tesla на фоне старения линейки его электромобилей и усиления конкуренции в Китае. В первом квартале годовая выручка компании Илона Маска снизилась на девять процентов, что стало самым большим снижением с 2012 года.

О планах владельца Tesla сократить каждого десятого сотрудника в рамках подготовки к следующему этапу роста стало известно в апреле. После этого обстановку в компании сравнили с сериалом «Игра в кальмара».