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15:04, 20 мая 2024Экономика

Массовые увольнения в Tesla сравнили с сериалом «Игра в кальмара»

Bloomberg: планы уволить 10 % персонала Tesla сравнили с «Игрой в кальмара»

Фото: Aly Song / Reuters

Планы генерального директора Tesla сократить по меньшей мере 10 процентов персонала автопроизводителя сравнили с сериалом «Игра в кальмара». Массовые увольнения могут продлиться до июня, со ссылкой на сотрудников компании сообщает Bloomberg.

Один из мировых лидеров по производству электрокаров начал сокращать персонал в апреле 2024 года. Массовые увольнения объяснили реструктуризацией компании. Глава Tesla Илон Маск в обращении к сотрудникам подчеркивал, что такие меры необходимы для сокращения расходов и повышения производительности. Однако впоследствии некоторые отделы были полностью закрыты, а из других уволили 20 процентов сотрудников. Поводом для сокращения стали неудовлетворительные финансовые показатели. В 2023 году ценовые войны привели к проблемам с доходами. Несмотря на поставки рекордного 1,81 миллиона электромобилей, прибыль производителя только снизилась.

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Опасающиеся увольнения сотрудники признались, что каждый день просыпаются и проверяют сообщения, интересуюсь, не лишились ли они работы. Как отмечают представители компании, Маск подорвал моральный дух рабочих, отдав предпочтение роботакси перед электромобилем стоимостью 25 тысяч долларов. Они также говорят, что глава компании еще не дал четких указаний на то, что сокращения рабочих мест закончились, что заставляет коллег мрачно шутить друг с другом по поводу беспокойства и бессонницы и сравнивать атмосферу в компании с популярным сериалом «Игра в кальмара», в котором персонажи, испытывающие финансовые трудности, борются за свою жизнь, участвуя в смертельных конкурсах.

Ранее стало известно, что бренд Tesla, недавно уволивший почти всю команду структуры по развитию сети зарядных станций Supercharger, не смог обойтись без части из них. Бывших сотрудников начали нанимать заново. В ряды компании вернулся директор Supercharger по Северной Америке Макс де Зегер. Сколько всего сотрудников из уволенной команды принято обратно, не сообщается.

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      Вячеслав Агапов
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