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20:33, 24 июня 2024Мир

Лавров назвал причастность США к удару ВСУ по Севастополю «не подлежащей сомнению»

Лавров: причастность США к удару ATACMS по Севастополю не подлежит сомнению
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Причастность властей США к удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами ATACMS по Севастополю не подлежит никакому сомнению, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — подчеркнул дипломат.

По словам министра, переданное Соединенными Штатами оружие не может использоваться без участия американских военных специалистов.

Ранее официальный представитель Пентагона США майор Чарли Дитц заявил, что Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов.

23 июня средства противовоздушной обороны России сбили в небе у побережья Севастополя пять АТАСМS, снаряженных кассетной боевой частью.

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      Виктория Кондратьева
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