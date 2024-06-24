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14:24, 24 июня 2024Забота о себе

Назван простой и бесплатный способ поддержать здоровье

Кардиолог Чехоева призвала достаточно спать для поддержки мозга и иммунитета

Фото: Jordan Bauer / Unsplash

Для поддержки мозга, иммунитета и здоровья в целом необходимо достаточно спать, заявила терапевт, кардиолог Диана Чехоева. Простой и бесплатный способ чувствовать себя лучше врач назвала в Telegram-канале КГ MD GROUP.

Доктор призвала нормализовать сон, чтобы помочь организму восстанавливать поврежденные клетки, а также ткани и мышцы. Она заверила, что только сон помогает полноценно отдыхать и быть готовым к новому дню.

К тому же ночной отдых необходим для поддержания иммунной системы и гормонального баланса. Во время него организм вырабатывает гормоны, регулирующие аппетит, обмен веществ и другие функции организма. Недостаток же сна может стать причиной набора лишнего веса, предупредила Чехоева.

Полноценный сон способствует улучшению когнитивных функций, памяти и концентрации. Во время сна мозг обрабатывает информацию, полученную за день, и укрепляет воспоминания

Диана Чехоеватерапевт, кардиолог

Кроме того, качественный сон снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — гипертонии и инсульта, а также является необходимым условием психического здоровья. Доктор объяснила, что его недостаток провоцирует стресс, депрессию и раздражительность.

Чехоева добавила, что для качественного сна необходимо придерживаться режима — ложиться и вставать в одно и то же время, спать на удобном матрасе в прохладной и темной комнате, не пить тонизирующих напитков перед сном, а также отказаться от использования гаджетов вечером.

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      Алиса Дмитриева
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