Названы способы снизить риск развития тромбоза

Кардиолог Курбанова: для снижения риска тромбоза нужно соблюдать питьевой режим

Тромбоз образуется из-за сгустков крови на внутренней стенке сосудов, и это состояние угрожает здоровью и жизни, предупредила кардиолог Дарина Курбанова. В комментарии для «Газеты.Ru» врач назвала способы снизить риск развития заболевания.

В первую очередь для профилактики развития тромбоза доктор призвала соблюдать питьевой режим. По ее словам, в сутки нужно выпивать минимум полтора литра воды. Людям с хроническими заболеваниями необходимо обсудить суточную норму воды с врачом, добавила специалистка.

Также для здоровья сосудов важна двигательная активность, отметила кардиолог. «Избегайте длительного нахождения в вертикальном положении, а также в положении сидя. Старайтесь выполнять легкую разминку каждые 40-50 минут», — рекомендовала Курбанова.

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