Названо имя стрелявшего в священника в Дагестане террориста

Вдова застреленного в Дербенте священника сообщила, что в мужа стрелял Кагиров

Вдова отца Николая Котельникова, ставшего жертвой нападения террористов в Дагестане 23 июня, сообщила, что узнала в бойце ММА Гаджимурате Кагирове того, кто стрелял в ее супруга. Валентину Котельникову цитирует Telegram-канал Mash Gor.

По словам женщины, преступник сначала наставил оружие на нее, после чего увидел 66-летнего священнослужителя и изменил свою цель, произведя выстрел в мужчину.

Ранее сообщалось, что один из атаковавших Махачкалу и Дербент террористов — Кагиров — в 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA. Позже именитый спортсмен подтвердил, что террорист занимался в его школе, однако, по его словам, преступник побывал лишь на одной тренировке. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь», — заявил Нурмагомедов.

В воскресенье, 23 июня, боевики атаковали два города в Дагестане. Жертвами по последним данным стали 20 человек, большинство из которых — правоохранители.