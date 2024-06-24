Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста с его бойцовской школой

Нурмагомедов подтвердил, что дагестанский террорист тренировался в его школе

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста, атаковавшего Махачкалу и Дербент, со школой единоборств Eagles MMA. Его слова приводит Ruptly.

Спортсмен подтвердил, что террорист занимался в его школе, однако подчеркнул, что тот побывал только на одной тренировке. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда», — заявил он. Нурмагомедов назвал террористическую атаку зверской.

Ранее Нурмагомедов высказался о терактах в Дагестане. Спортсмен призвал беречь себя и своих близких.

В воскресенье, 23 июня, боевики атаковали Махачкалу и Дербент. На фоне терактов, жертвами которых стали более 15 человек, в Дагестане вводили режим контртеррористической операции (КТО).