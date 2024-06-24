Нурмагомедов высказался о терактах в Дагестане

Хабиб Нурмагомедов призвал беречь близких после терактов в Дагестане

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о терактах в Дагестане.

Спортсмен призвал беречь себя и своих близких. «Пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал Нурмагомедов.

Ранее о терактах высказался чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев. «Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам», — заявил россиянин.

В воскресенье, 23 июня, боевики атаковали Махачкалу и Дербент. На фоне терактов, жертвами которых стали более 15 человек, в Дагестане вводили режим контртеррористической операции (КТО).