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09:07, 24 июня 2024Спорт

Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

Ислам Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

Фото: Алексей Даничев /РИА Новости

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий, произошедших в Дагестане. Спортсмен высказался в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянин подчеркнул, что религия ислам запрещает насилие в отношении невинных людей. «Ничто не дает права лишать жизни людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности. Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией», — написал Махачев.

В воскресенье, 23 июня, боевики атаковали Махачкалу и Дербент. На фоне терактов, жертвами которых стали более 15 человек, в Дагестане вводили режим контртеррористической операции (КТО).

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. 32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении.

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      Алексей Гусев
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