Названо назначение доходов от российских активов в интересах Украины

Глава МИД Нидерландов: доходы от российских активов пойдут на ПВО для Украины

Доходы от российских активов пойдут на закупку средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот на своей странице в X.

«Первая выплата составит примерно 1,4 миллиарда евро. Эта сумма будет направлена через Европейский фонд мира и будет использована для финансирования военных ресурсов, таких как боеприпасы, артиллерийские системы и системы ПВО для Украины», — написала Слот.

О передаче 1,4 миллиарда евро в Европейский фонд мира ранее 24 июня сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. До конца года на эти цели в интересах Киева поступит еще один миллиард евро. Он также рассказал, что Венгрия всячески пытается помешать выделению денег Киеву.