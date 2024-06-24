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23:32, 24 июня 2024Мир

Названо назначение доходов от российских активов в интересах Украины

Глава МИД Нидерландов: доходы от российских активов пойдут на ПВО для Украины
СюжетРабота систем ПВО:
Ханке Брюинс Слот

Ханке Брюинс Слот. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Доходы от российских активов пойдут на закупку средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот на своей странице в X.

«Первая выплата составит примерно 1,4 миллиарда евро. Эта сумма будет направлена через Европейский фонд мира и будет использована для финансирования военных ресурсов, таких как боеприпасы, артиллерийские системы и системы ПВО для Украины», — написала Слот.

О передаче 1,4 миллиарда евро в Европейский фонд мира ранее 24 июня сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. До конца года на эти цели в интересах Киева поступит еще один миллиард евро. Он также рассказал, что Венгрия всячески пытается помешать выделению денег Киеву.

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      Марина Совина
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