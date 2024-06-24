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21:58, 24 июня 2024Мир

Небензя высказался о роли США в атаке на Севастополь

Небензя: США напрямую причастны к атаке на Севастополь с использованием ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Соединенные Штаты напрямую причастны к атаке Украины на Севастополь с использованием американских ракет ATACMS. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, это не вызывает никаких сомнений. Небензя также обвинил США в том, что они поощряют теракты Украины против гражданского населения.

Ранее США открестились от причастности к ракетному удару по городу. По словам официального представителя Пентагона майора Чарли Дитца, Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые удары по гражданским лицам.

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      Марина Совина
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