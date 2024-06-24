Небензя высказался о роли США в атаке на Севастополь

Небензя: США напрямую причастны к атаке на Севастополь с использованием ATACMS

Соединенные Штаты напрямую причастны к атаке Украины на Севастополь с использованием американских ракет ATACMS. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, это не вызывает никаких сомнений. Небензя также обвинил США в том, что они поощряют теракты Украины против гражданского населения.

Ранее США открестились от причастности к ракетному удару по городу. По словам официального представителя Пентагона майора Чарли Дитца, Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые удары по гражданским лицам.