Очевидица описала обстановку после удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Очевидица: после атаки ВСУ по Севастополю мужчины помогали загружать раненых

После того, как осколки американской ракеты ATACMS упали на пляж в Севастополе, мужчины помогали врачам загружать раненых в автомобили скорой помощи. Об этом рассказала медик Ирина, которая приехала в Крым на отдых из Москвы. Слова женщины приводит RT.

Россиянка в момент удара ВСУ находилась вместе с семьей в отеле. Когда она узнала о ситуации на пляже, то направилась туда. В Учкуевку к тому моменту уже прибыли сотрудники оперативных служб.

«Кто-то качал женщину (...), но там уже без шансов было. Ее муж стоял [рядом], тоже раненый, но он еще себя нормально чувствовал, хотя ему тоже требовалась медицинская помощь. Он переживал за нее. Мне кажется, он был в состоянии шока еще», — вспоминает женщина.

По ее словам, на пляже началась паника, но к началу эвакуации все консолидировались и помогали друг-другу. Двое детей после удара ВСУ потерялись на пляже, рассказала она.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем в воскресенье, 23 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадали еще 151.

Об атаке на Севастополь доложили президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент находится в постоянном контакте с войсками. 24 июня в Крыму объявлен Днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.