Орбан: Европа должна определиться со своими целями в конфликте на Украине

Европа должна определиться со своими целями в конфликте на Украине. К этому Европейский союз (ЕС) призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Этот конфликт должен обеспечить право Украины на вступление в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО?» — отметил политик, добавив, что «никто ничего не прояснил».

Орбан также заявил, что единственный человек, способный завершить конфликт на Украине, — бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что в настоящее время Европе нужны такие политики, как Трамп, «которые встряхнут систему».