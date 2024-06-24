В России отметили отсутствие соболезнований от ЕС в связи с гибелью граждан в Севастополе

Карасин отметил отсутствие соболезнований от ЕС в связи с гибелью людей в Крыму

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил отсутствие соболезнований от официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано в связи с гибелью россиян в Севастополе. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал слова Стано об отказе сообщества признавать, что удар по Крыму был произведен оружием НАТО.

Очень печально, что официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза даже не выразил соболезнований в связи с трагичной гибелью людей. Это подразумевает элементарная человеческая совесть Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«В том, что касается доказательств, по российским гражданам уже многие месяцы стреляют именно западными ракетами. Мы это знаем и можем доказать на фактах. То, что касается трагедии с обстрелом гражданских людей на пляже в Севастополе, предстоит разобраться в этом. Но я абсолютно убежден, что виновные будут найдены и соответствующим образом наказаны», — заявил Карасин.

Ранее Стано сообщил, что заявления об ударе по Севастополю дальнобойным оружием НАТО «недостоверны», и ЕС не осуждает произошедшее. В частности, он заявил, что для союза заявления российской стороны об Украине «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия». Стано также не прокомментировал информацию о жертвах среди гражданского населения в результате обстрела.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По последним данным, четыре человека, среди которых два ребенка, погибли. Пострадал 151 человек.