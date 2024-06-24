В России отметили отсутствие соболезнований от ЕС в связи с гибелью граждан в Севастополе

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил отсутствие соболезнований от официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано в связи с гибелью россиян в Севастополе. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал слова Стано об отказе сообщества признавать, что удар по Крыму был произведен оружием НАТО.
Очень печально, что официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза даже не выразил соболезнований в связи с трагичной гибелью людей. Это подразумевает элементарная человеческая совесть
«В том, что касается доказательств, по российским гражданам уже многие месяцы стреляют именно западными ракетами. Мы это знаем и можем доказать на фактах. То, что касается трагедии с обстрелом гражданских людей на пляже в Севастополе, предстоит разобраться в этом. Но я абсолютно убежден, что виновные будут найдены и соответствующим образом наказаны», — заявил Карасин.
Ранее Стано сообщил, что заявления об ударе по Севастополю дальнобойным оружием НАТО «недостоверны», и ЕС не осуждает произошедшее. В частности, он заявил, что для союза заявления российской стороны об Украине «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия». Стано также не прокомментировал информацию о жертвах среди гражданского населения в результате обстрела.
23 июня ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По последним данным, четыре человека, среди которых два ребенка, погибли. Пострадал 151 человек.