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17:18, 24 июня 2024Бывший СССР

«В Крыму нет и не может быть мирной жизни». В офисе Зеленского назвали полуостров складом военных целей

Подоляк: в Крыму нет и не может быть никакой мирной жизни
СюжетНаселение России:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Крыму нет и не может быть никакой мирной жизни. Такое заявление он сделал на следующий день после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, когда жертвами террористического акта стали четыре человека. Еще более 150 человек в результате падения обломков американской ракеты на крупный пляж получили различные травмы.

В Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. (…) Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей

Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Xinhua / Shadati / Globallookpress.com

В России пообещали ответ на угрозы Киева

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Подоляка, заявил, что эти угрозы не останутся без ответа.

Эти угрозы — шантаж. Шантаж власти, шантаж населения. Очевидно, американцы понимают, что сегодня условия переговоров для них достаточно слабые, тех результатов, которые планировались, они не достигли. Потому теперь делаются попытки изменить ситуацию: запугать народ, запугать руководство страны

Алексей Чепадепутат Госдумы

Он подчеркнул, что Россия будет противостоять любым угрозам и непременно выявит и назовет всех, кто был причастен к теракту. «Те, кто запускал беспилотники с территорий стран НАТО, кто направлял ракеты. Мы понимаем, чьи спутники ведут управление этими действиями, и когда-то призовем их к ответу», — указал он.

Как отметил сенатор Сергей Цеков, после атаки по Севастополю требования российской стороны к Киеву в ходе возможных переговоров станут более жесткими. По его словам, они будут совсем иными, чем еще два-три дня назад.

Россия обвинила США в соучастии в теракте, в НАТО сведения РФ об ударе по Севастополю назвали недостоверными

Москва обвинила Вашингтон в открытой гибридной войне против РФ. В российском МИД указали, что именно США передали Украине использованные для организации теракта ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ответ на это официальный представитель внешнеполитической службы НАТО Петер Стано заявил, что заявления об ударе по Севастополю дальнобойным оружием НАТО недостоверны, и Европейский союз не осуждает произошедшее. По его словам, для ЕС заявления российской стороны о действиях Киева «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия». Таким образом Стано прокомментировал обвинения РФ в применении кассетного снаряжения ВСУ для удара.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, Соединенные Штаты демонстративно поддерживают удары по мирному населению. Он подчеркнул, что атака велась целенаправленно в момент наибольшего скопления людей на пляже. Кроме того, посол напомнил, что страна в этот день отмечала крупный православный праздник — Троицу.

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Днем 23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них удалось уничтожить системами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Ее обломки разлетелись по пляжу с отдыхающими. По последним данным, двое из пострадавших при атаке детей находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в реанимации. 22 человека, в том числе 12 детей, отправили спецбортом МЧС в Москву.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ.

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      Анастасия Алимпиева
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