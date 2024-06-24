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16:04, 24 июня 2024Мир

В ЕС отказались признавать удар по Севастополю оружием НАТО

Стано: заявления об ударе по Севастополю оружием НАТО недостоверны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Заявления об ударе по Севастополю дальнобойным оружием НАТО «недостоверны», и Европейский союз (ЕС) не осуждает произошедшее. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, передает ТАСС.

В частности, он заявил, что для ЕС заявления российской стороны об Украине «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия». С соответствующим заявлением он выступил в ответ на заявления о применении кассетного снаряжения Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара.

Стано также не прокомментировал информацию о жертвах среди гражданского населения в результате обстрела.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

В ответ на это посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России. В разговоре с послом российские дипломаты подчеркнули, что Соединенные Штаты «фактически стали стороной конфликта», поставляя ВСУ дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, с помощью которых и был нанесен удар по Севастополю.

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      Дарья Устьянцева
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