В России ответили на угрозы мирной жизни в Крыму

Депутат Чепа обвинил руководство Украины в шантаже после слов Подоляка о Крыме

Угроза мирной жизни в Крыму, которую огласил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, не останется без ответа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что к ответу также будут призваны те, кто виновен в атаках на полуостров.

«Эти угрозы — шантаж. Шантаж власти, шантаж населения. Очевидно, американцы понимают, что сегодня условия переговоров для них достаточно слабые, тех результатов, которые планировались, они не достигли. Потому теперь делаются попытки изменить ситуацию: запугать народ, запугать руководство страны. Так же как и санкции изначально были нацелены на то, чтобы создать противостояние общества и руководства страны, но получилось все наоборот», — сказал Чепа.

Россия, по словам политика, будет противостоять всем угрозам, а также выявит всех, кто был причастен к ударам по Севастополю и гибели мирного населения.

«Будут названы виновные. Те, кто запускал беспилотники с территорий стран НАТО, кто направлял ракеты. Мы понимаем, чьи спутники ведут управление этими действиями, и когда-то призовем их к ответу», — подчеркнул депутат.

Ранее Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. «В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". (...) Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей», — написал он.