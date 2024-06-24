Водитель автобуса в Севастополе бесплатно вывозил людей с пляжа после ракетной атаки. Он спас 300 человек

В Севастополе водитель автобуса бесплатно вывез людей с пляжа после атаки ВСУ

Водитель автобуса из Севастополя по имени Александр бесплатно вывез порядка 300 человек с пляжа после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он совершил около трех рейсов туда и обратно, рассказал мужчина в беседе с журналистами.

По его словам, он ехал в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прозвучали взрывы. Когда он добрался до места, оттуда начали выбегать люди «с круглыми глазами, напуганные». Александр действовал по обстановке. На вопрос, была ли это его инициатива, он ответил положительно. В первые минуты мужчина принимал решение сам, потом поставил в известность начальство, которое его поддержало.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«В руководство я сказал, что денег я с них [пассажиров с пляжа, который был под обстрелом] брать не собираюсь. Ну это глупо, как по мне. Со стороны руководства — то же самое. Он [начальник] все подтвердил: какие деньги», — заметил водитель. Тяжелораненых, указал он, увозила скорая помощь, а он — просто напуганных людей. Те были в шоковом состоянии.

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Александр вывез около 300 человек

Как пишет издание Baza, мужчина довозил людей до площади Захарова и возвращался обратно на пляж. По словам Александра, он сделал несколько «ходок» и вывез примерно 300 человек — до последнего посетителя. Часть пострадавших во время обстрела спрятались в ближайшем кафе — как Александр рассказал изданию, он видел, как оттуда выносят много раненых детей.

«Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог», — заключил водитель автобуса.

Очевидцы рассказали об обстановке на пляже после удара ВСУ

Медик Ирина, приехавшая в Крым на отдых из Москвы, в момент удара находилась вместе с семьей в отеле. Когда она узнала о ситуации на пляже, направилась туда. В Учкуевку к тому моменту уже прибыли сотрудники оперативных служб. По ее словам, на пляже началась паника, но к началу эвакуации все консолидировались и помогали друг-другу. Двое детей после удара ВСУ потерялись на пляже, рассказала она.

Ирина добавила, что после того, как осколки американской ракеты ATACMS упали на пляж, мужчины помогали врачам загружать раненых в автомобили скорой помощи.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В свою очередь, женщина-охранник Тамара Мишекова поделилась, что после ракетной атаки местные помогали раненым, ожидая скорую. По словам россиянки, в Учкуевке после падения осколков ракет на пляже был переполох. Помогали пострадавшим и спасатели — у одного из них было ранение руки.

Жертвами атаки стали четыре человека

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем 23 июня. Средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадал еще 151.

По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

24 июня в Крыму объявлен днем траура.