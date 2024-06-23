Водитель автобуса помог почти 300 людям после атаки ВСУ на Севастополь

Baza: водитель автобуса вывез 300 человек после атаки ВСУ на Севастополь

Водитель автобуса вывез около 300 человек с пляжа после обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет Baza.

33-летний Александр вывез пострадавших посетителей пляжа после атаки. Отмечается, что он довозил людей до площади Захарова и возвращался обратно, мужчина повторил это действие несколько раз. «Помогать или нет вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог», — сказал водитель автобуса.

Ранее в Крыму прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь.

ВСУ выпустили пять американских ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.