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19:14, 23 июня 2024Россия

В Крыму прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

Сенатор Цеков: атакам ВСУ на территорию России необходимо давать отпор
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России необходимо давать отпор, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку ВСУ по Севастополю.

«Мы понимаем, что Украина и ее хозяева, проигрывая, обостряют ситуацию тем, что наносят удары по гражданским объектам, по мирным жителям. Понятно, что этому надо давать отпор. И я считаю, отпор этот надо давать за удары по всей территории России. Прекрасно понимает это президент и наше Министерство обороны», — заявил Цеков.

Я надеюсь, что мы их накажем за подобное действие в отношении мирных людей, гражданских объектов

Сергей Цековсенатор от Республики Крым
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ВСУ выпустили пять американских ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей. По последним данным, пять человек стали жертвами атаки. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. По его словам, трое из них — дети. Общее число пострадавших, по информации Развожаева, составляет на данный момент 119 человек. В реанимации находятся пятеро детей.

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      Варвара Кошечкина
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