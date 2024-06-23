В Крыму прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

Атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России необходимо давать отпор, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал атаку ВСУ по Севастополю.
«Мы понимаем, что Украина и ее хозяева, проигрывая, обостряют ситуацию тем, что наносят удары по гражданским объектам, по мирным жителям. Понятно, что этому надо давать отпор. И я считаю, отпор этот надо давать за удары по всей территории России. Прекрасно понимает это президент и наше Министерство обороны», — заявил Цеков.
Я надеюсь, что мы их накажем за подобное действие в отношении мирных людей, гражданских объектов
ВСУ выпустили пять американских ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей. По последним данным, пять человек стали жертвами атаки. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. По его словам, трое из них — дети. Общее число пострадавших, по информации Развожаева, составляет на данный момент 119 человек. В реанимации находятся пятеро детей.