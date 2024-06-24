Вывозивший людей с пляжа в Севастополе водитель автобуса рассказал об эвакуации

Водитель автобуса: когда вывозил людей из Учкуевки, действовал по ситуации

Водитель автобуса Александр, который вывозил людей после удара ATACMS по Севастополю, рассказал об эквакуации посетителей пляжа в Учкуевке, куда упали осколки снарядов. Его слова приводят «Известия».

«Ехал с площади Захарова в сторону Учкуевки, пляжа. Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз, начали выходить оттуда люди — с круглыми глами, напуганые. Начал вывозить [людей] — действовал по обстановке», — рассказал мужчина.

После того, как он первый раз забрал людей с пляжа, он позвонил начальнику, чтобы посоветоваться с ним, что делать дальше. Тот сказал ему, что нужно ехать обратно и забирать из Учкуевки чем больше людей, тем лучше. Александр в итоге совершил около трех рейсов туда и обратно.

Мужчина, как сообщалось ранее, вывез около 300 человек с пляжа после обстрела Севастополя. Он тогда заявлял, что героем себя не считает.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе днем в воскресенье, 23 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадали еще 151.