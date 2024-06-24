Популярная рэперша показала откровенное фото

Американская рэперша Doja Cat показала фото в корсете и мини-юбке

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 28-летняя исполнительница предстала, наклонившись к камере, в белом корсетном топе на широких бретелях и с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела мини-юбку с многочисленными разрезами. При этом она продемонстрировала татуировки по всему телу.

Кроме того, рэперша надела темный парик и нанесла макияж с красной помадой. Свой образ она дополнила очками с прозрачными стеклами.

В феврале популярная рэперша вышла в свет в прозрачном платье. Исполнительница позировала перед фотографами в длинном прозрачном платье со шлейфом и корсетным верхом телесного оттенка.