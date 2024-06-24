Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:09, 24 июня 2024Ценности

Популярная рэперша показала откровенное фото

Американская рэперша Doja Cat показала фото в корсете и мини-юбке

Фото: @dojacat

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 28-летняя исполнительница предстала, наклонившись к камере, в белом корсетном топе на широких бретелях и с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела мини-юбку с многочисленными разрезами. При этом она продемонстрировала татуировки по всему телу.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Кроме того, рэперша надела темный парик и нанесла макияж с красной помадой. Свой образ она дополнила очками с прозрачными стеклами.

В феврале популярная рэперша вышла в свет в прозрачном платье. Исполнительница позировала перед фотографами в длинном прозрачном платье со шлейфом и корсетным верхом телесного оттенка.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

      Обнаружена причина облысения у людей

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

      Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

      Популярная рэперша показала откровенное фото

      Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

      Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

      В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше